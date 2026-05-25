大型犬がプールで遊んでいる時に、小さい男の子が浮き輪に乗ったら…？大型犬の愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で21万3000回再生を突破。「素晴らしい」「お利口さん」「ほっこりした」といった声が寄せられています。 【動画：小さい男の子が『プールで浮き輪に乗った』結果→大型犬が『溺れている』と勘違いして…まさかの光景】 プールで遊ぶ大型犬たち YouTubeチャンネル「