丸大食品の26年3月期決算は増収増益。営業利益は75億円と、同期に設定した3年後の営業利益目標70億円を2年前倒して達成した。5月14日に決算会見した佐藤勇二社長はその理由にハム・ソーセージ、調理加工食品、食肉の3部門すべての増収と一部の価格改定効果、取り組んできた構造改革による継続的なコスト削減を挙げた。これを受け、同社は同日の取締役会で中間配当制度の導入を決議した。今期は増収増益を見込み、毎年ローリン