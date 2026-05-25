六甲バターは、販売好調の「QBB トイ・ストーリー まるいチーズ」の外装パッケージや個包装のデザインを5月中旬から変更し、今後予定されているトイ・ストーリーの映画上映に向けて、「さらなる売上の山を作る」（同社）としている。同商品は22年の発売以来、子育て層を中心に支持を集め、作品の人気の高まりとともに出荷量も増加し、24年の実績は初年度比2.3倍に拡大している。デザインは、外装が全2種、個包装は各人気キャラ