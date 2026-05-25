インプレスの書籍「できるGoogle NotebookLM可能性は無限大！自分専用AIノート活用法」（著：清水理史）が全文無料で公開されている。期間は本日25日～27日。 今回のキャンペーンは、25日開催の「Web担当者Forumミーティング 2026 春」に合わせたもの。オープニング基調講演に登壇する清水理史氏の著書「できるGoogle NotebookLM可能性は無限大！自分専用AIノート活用法」を無料