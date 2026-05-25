5大会連続でFIFAワールドカップの日本代表に選出されたDF長友佑都。初日の練習を終え「しっかりとできているので、ケガ（※3月に右ハムストリング肉離れ）のところもかなりいい状態になっているので、もう100％の状態になっています」と万全を強調し、「ピッチに入ったら対人のところでやれる自信はありますし、ウイングバックは攻撃的な選手が多いので、自分の守備で負けないところとか、そういった特徴が絶対に生きる時が来る