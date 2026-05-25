プロボクシングの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で会見し、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝の防衛戦をメインイベントとした６月６日の愛知県国際展示場での興行を「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」として開催することを発表した。会見の冒頭、亀田氏は「（２３、２４日に予定されていた）キルギス大会の中止、それに伴う一連の騒動におきまして、多大なるご迷惑とご心配をおかけしました