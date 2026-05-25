9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の大ヒットを記念したティーチイン付き舞台あいさつが5月22日、栃木県小山（おやま）市の小山シネマハーヴェストで開催され、監督の福田雄一、キャストの戸塚純貴、川久保拓司が登壇した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真福田監督の出身地でもある小山市で行われた今回のイベント。上映前後の計2回にわたりティーチイン付き舞台あいさつが実施さ