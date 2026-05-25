ＤｅＮＡの松尾汐恩捕手が２５日、都内で行われた「日本生命セ・パ交流戦」の開幕前日会見に出席。５月１２日にソフトバンクに電撃移籍した山本祐大捕手との対戦に「闘志むき出しで勝ちたい」と意気込みをアピールした。昨年の交流戦では先発マスクは５試合だったが、山本の移籍で今年はレギュラー捕手として出番が増えそう。「パ・リーグは爆発力のあるチームが多いので気をつけたい」と、投手とのコミュニケーションを深めな