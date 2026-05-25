日本代表は25日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に向けて千葉県内で始動した。初日の練習には長友佑都（FC東京）や吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）、佐野海舟（マインツ／ドイツ）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら13名が参加した。現地時間4日に行われたブンデスリーガ第32節で鎖骨を骨折しながらも招集された鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）も全体練習に参加。狭い局面での対人プ