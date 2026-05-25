京都府舞鶴市は、25日午後1時39分に30.1℃の最高気温を観測して「真夏日」となり、5月の真夏日日数が観測史上最多の5日となりました。 舞鶴のこれまでの5月の真夏日日数の最多は4日で、2014年、2016年、2017年、2019年の4回記録していました。 また、奈良市でも、午後1時28分に30.3℃の最高気温を観測して「真夏日」となり、5月の真夏日日数が観測史上最多の5日に並びました。 奈良で5月に真夏日日数が5日となったのは、2015年