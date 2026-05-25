TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが25日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は27日連続となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、阿部寛演じる野崎守の上司、警視庁公安部部長・佐野雄太郎（坂東彌十郎）と思しきキャラのイラスト。佐野は公安の指揮を執り、国内外で暗躍する