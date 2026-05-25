熊本銀行が、事業を始める人の相談に対面で応じようと、下通支店に専用窓口を設置しました。資金の相談や事業計画書の作成など、創業に向けた支援を行います。 熊本県内では、半導体関連企業の増加や観光業などの成長に伴い新規事業の需要が増えていて、坂本俊宏頭取は、「熊本の経済のさらなる発展に寄与したい」と話しました。