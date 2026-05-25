モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、パーソナリティーを務める24日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）に出演。第1子を出産した藤田ニコルを祝福した。池田は「最近の私は…と言いますか、藤田ニコルちゃんの出産ですかね。おめでとうございます」と拍手。「ちょっとこの放送日は時差が生まれてるとは思うんですけど」と説明した。自身も第1子を妊娠中で「私も今年出産予定ですから。同い年ベイ