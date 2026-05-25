ジャルパックでは、12月13日に開催されるホノルルマラソンに向けて、「JALホノルルマラソン2026ジャルパックツアー」を販売している。(C) HM-A / HONOLULU MARATHON今年の「JALホノルルマラソン」の開催日は、12月13日(日)。エントリーの第1期が5月22日よりスタートしている。(C) HM-A / HONOLULU MARATHON本ツアーでは、空港とホテル間の往復送迎はもちろんのこと、大会当日、ワイキキ中心地からマラソンスタート地点までの送迎