ファミリーマートは、洋風ソースブランド ハインツとのコラボレーション商品6種を2026年5月26日から全国の約1万6,400店で発売する。ファミリーマートでは、洋風ソースブランド ハインツとのコラボレーション第1弾を2025年4月に発売した。累計販売数220万食を超える好評だったという。コラボ第2弾となる今回は、定番のデミグラスソースやトマトケチャップに加え、新たにホワイトソースを使用した商品など、全6種をラインアップした