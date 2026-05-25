総合で1080psを引き出すV12ハイブリッドによる0-100km/h加速は2.4秒！ ランボルギーニ・フェノメノ・ロードスター｜Lamborghini Fenomeno Roadster 2025年8月に米カリフォルニア州で開催された「モントレー・カー・ウィーク」において、世界29台限定での発売が発表された「フェノメノ・クーペ」に続き、このたびそのオープントップモデル「フェノメノ・ロードスタ}