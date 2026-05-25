２３日、天津美術館で開かれた天津美術学院デザイン芸術学院の卒業展で作品を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月25日】中国・天津美術学院の2026年卒業展のデザイン芸術学院展が天津美術館で19日から開かれている。同学院学部生、大学院生の2026年度卒業生による作品507点（組）を展示。内容は服飾・ファッションデザイン、工芸美術、ビジュアルコミュニケーション、デザイン基礎など多岐にわたる。入場