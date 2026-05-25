俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子が、27日までに自身のブログを更新。2002年5月24日に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した俳優・伊藤俊人さんを偲ぶ「ショムニ会」を行ったことを報告した。【写真】今年も…戸田恵子が名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”戸田は、戸田菜穂、高橋克典、相島一之ら『ショムニ』共演者たちとの写真を添えて「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました。伊