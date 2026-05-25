言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、分かりやすい説明に欠かせない表現技法、時間の短さを強調する言葉、そして動物たちと暮らすにぎやかなライフスタイルという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□えか□□き□□うが