生産終了が惜しまれるマツダ最小のコンパクトSUVに注目！2026年2月末をもって日本向けの車両が生産終了となったマツダのコンパクトクロスオーバーSUV「CX-3」。どのようなクルマだったのでしょうか。また次期型はどうなるのでしょうか。【画像】これがマツダ最小の“上質”コンパクトSUV「CX-3」です！ 画像で見る（30枚以上）振り返れば、2015年2月に日本での販売を開始したモデルということで、実に11年という長いモデルラ