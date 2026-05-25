現地５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダはエスパニョールとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。ベンチスタートの久保は、なんと２試合連続出番なしでシーズン終了となった。ソシエダはヨーロッパリーグの出場権を得ており、久保もワールドカップが控えているとはいえ、２試合でまったくプレータイムがないというのは異常だ。まさかの事態に、インターネット上では次のよ