2026年５月25日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が始動。早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人と計13選手がピッチで汗を流した。トレーニング後の囲み取材で、長友が追加招集された吉田について言及。「兄弟が来た」という感覚を抱いたそうだ。「お互いしぶといなって。またここで会ったかと。彼とはね、いろんな苦しい思い、