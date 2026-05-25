タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。モデルでタレントの藤田ニコル（28）について話した。みちょぱは「最近の私はといいますか…藤田ニコルちゃんの出産ですかね、おめでとうございます。無事産まれて私も今年出産予定ですから同い年ベイビーの子としてはね本当ドキドキしていて」とコメント。続けて「5月1日かな(藤田が)産まれ