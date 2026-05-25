サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）で優勝を目指す日本代表は25日、千葉市内で本大会へ向けた合宿をスタートさせた。練習は一般公開され、ファンが見守る中で13選手が体を動かした。アジア人最多5度目のW杯出場となるDF長友佑都（39）が、4月に就任した中村俊輔コーチと談笑する姿も見られた。コーチ陣にかつて共にW杯を戦った選手が増えたことを報道陣に聞かれると、長友は「いやいやコーチングスタッフのテーブルが豪華す