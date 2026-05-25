JR東海は、同社の交通系ICカード「TOICA」にぴよりんをデザインした「ぴよりんTOICA」を、5月22日に発売開始した。【写真】貴重…職人手作りの桐製ボックスに入った「ぴよりんTOICA」ぴよりんが15周年を迎え、グループを挙げて盛り上げていく。「ぴよりんTOICA」は、TOICAのひよことぴよりんが描かれた。JR東海MARKET（EC販売）で桐製の収納ボックスと発売されるほか、在来線の主な駅で発売するTOICAも一定期間「ぴよりんTOICA