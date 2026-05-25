中東情勢の緊迫化による農業経営の悪化を受け、熊本県内の農家などが環境の改善を国に求める集会が、24日、熊本市で行われました。この集会は、中東情勢の影響で、生産資材の高騰など農業経営の悪化を受け、生産現場の声を国政に届けるため開かれ、熊本県選出の国会議員や県内の農業関係者などおよそ600人が参加しました。 燃料や肥料、飼料の価格高騰対策を広げるなど緊急対策を求める内容が盛り込まれた要望書を国会議員へ
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