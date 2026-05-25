来月11日開幕のW杯北中米大会に臨むサッカー日本代表が25日、千葉市内で合宿を開始した。初日はMF堂安律（フランクフルト）、FW上田綺世（フェイエノールト）ら既に所属クラブで全日程を終えた欧州組と、DF長友佑都（FC東京）ら国内組を合わせた12人、さらに31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）の1試合限定で追加招集されたDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）が合流した。22年W杯カタール大会以来3年半ぶりの代表