東京SGのチェスリン・コルビ（C）JRLOラグビーのNTTリーグワン1部の東京SGは25日、南アフリカ代表で2019年と23年のワールドカップ（W杯）2連覇に貢献したバックス、チェスリン・コルビ（32）が今季限りで退団すると発表した。チームを通じて「家族のそばにいることを決断した。日本での日々は本当に素晴らしく、永遠に大切な宝物だ」などとコメントした。23〜24年シーズンから東京SGでプレー。今季はレギュラーシーズン4位でプ