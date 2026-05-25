今月の米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市首相を名指しで非難したことをめぐり、木原稔官房長官は25日、「我が国の専守防衛は不変であり、行使、保持する防衛力も必要最小限だ。中国の主張は全く当たらない」と反論しました。政府関係者によると、米中会談の中で習主席は、高市首相と台湾の頼清徳総統を名指しで非難したうえで、「日本の再軍備路線が地域の平和と安定に深刻な脅威をもたらしている」との趣旨の発言をして