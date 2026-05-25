岩手大の研究チームは、猫は餌のにおいに慣れると食べる量が減るとの研究成果を発表した。餌を途中で残す猫は多く、これまでは「小食だから」「気まぐれだから」などと考えられていた。論文が行動生理学分野の国際科学誌電子版に掲載された。岩手大の宮崎雅雄教授（分子生体機能学）らの研究チームは、３〜１５歳の猫１２匹（雄、雌６匹ずつ）に同じ種類のキャットフードを１０分おきに６回連続して与え、食べる量の変化を調査