第二次世界大戦中に海外で亡くなった日本人のうち、身元が分からない戦没者の遺骨を納める「拝礼式」が行われました。25日、千鳥ヶ淵戦没者墓苑で行われた拝礼式には、秋篠宮家の二女、佳子さまが出席され、高市総理大臣や戦没者の遺族らが献花しました。今年は、政府が硫黄島や旧ソ連、マーシャル諸島などで収集した遺骨のうち、DNA鑑定をしても身元が分からないなどの理由で遺族に引き渡すことができなかった193柱が納骨されまし