「日本生命セ・パ交流戦」の記者会見が25日、都内で行われた。パ・リーグ首位の西武からは渡部聖弥内野手（23）が出席。ルーキーイヤーの昨年は左足首のねんざで交流戦を棒に振った渡部は「初戦はすごく勢いのあるヤクルト。初戦を制して交流戦を優勝したいと思います」と初舞台を心待ちにした。対戦したい選手には広島・高太一投手（24）を挙げた。「大学の先輩です。かわいがってもらったので、対戦して恩を返すというわけじ