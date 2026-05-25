俳優の竹内涼真が２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」に出席した。３１日に東京競馬場で開催される日本ダービー（ＧＩ）に向けてのイベント。竹内は「応援コーディネート」として黒のスーツに深緑のシャツで登場。「黒、正装ですよね。（日本ダービーが）１年に１回なのでビシッと決めて、自分の馬券を買って、勝ちにいく」とポイントを説明すると、首にかけていた双眼鏡を持ち「これ見たら、１０００メ