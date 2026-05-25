９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＭＡ（リマ）の母で、モデルの中林美和が２５日、自身のインスタグラムを更新。東京・銀座での異臭騒ぎを受け、自身のブランドスタッフの無事を報告した。中林は「本日ＧＩＮＺＡＳＩＸ周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます。まず、体調を崩され搬送された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます」とコメント。「ＭＡＲ