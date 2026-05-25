俳優の高杉真宙（まひろ）が２５日、都内でスコッチウィスキーブランド「デュワーズ」の「デュワーズ１２年ミズナラ新商品発表会」に出席した。「誰とお酒の場を楽しむか」と問われると、「お仕事の先輩が多いです。地方での撮影とか舞台だったり」と回想。また、「最近実家の福岡の方に帰った。親族一同で集まる場があり、みんなでお酒を楽しみました」とにこやかに話した。出演する新ＷｅｂＣＭに出てくる「旅路」という