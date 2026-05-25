つるんとした食感の絹ごし豆腐は、疲れやすい暑い時期にも食べやすく、体にも嬉しい食材。そんな豆腐にうまみの強い豚バラ肉とオクラを合わせた、ご飯にもぴったりの『煮やっこ』レシピをご紹介します。優しい味わいのだしに、ゆずこしょうをプラスして。さわやかな香りと辛みがアクセントとなり、豆腐の美味しさをより引き立てます。ゆずこしょう風味の煮やっこ材料（2人分）絹ごし豆腐……1丁（約300g）豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用