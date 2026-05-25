ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWEST第18節、ファジアーノ岡山は24日、JFE晴れの国スタジアムでセレッソ大阪と対戦しました。 半年間の特別大会、百年構想リーグもリーグ最終戦を迎えたファジアーノ。しかしこの日は前半と後半の立ち上がりで失点を許す苦しい展開となります。 反撃は後半26分。相手ゴール前まで迫ると、ゴールラインぎりぎり