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アジア株上昇、米イラン和平合意期待ルビオ氏「深読みするな」市場牽制 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25606.03（休場） 中国上海総合指数 4136.25（+23.35+0.57%） 台湾加権指数 43592.82（+1324.85+3.13%） 韓国総合株価指数 7847.71（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8694.60（+37.57+0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76282.44（+867.09+1.15%） アジア株は上昇、米イラン和