ルビオ米国務長官がイラン合意「非常に自信を持っている」原油先物一段安 トランプ米大統領は23日、イランとの和平合意「概ねまとまった」として、海峡封鎖解除に向けた合意をまもなく発表すると述べた。ただ、翌24日になるとトランプ氏は「合意を急いでない、代表団に交渉を急ぐなと指示した」と態度を一変しており、やや警戒感は残る。それでも、市場には楽観ムードが広がっている。今日はなくても数日中には合意に達す