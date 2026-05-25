東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 イランとの和平合意「ほぼまとまった」最終調整の段階にある ホルムズ海峡封鎖の解除に向けた合意をまもなく発表する ※その後トランプ氏は態度一変 合意急いでいない、代表団に交渉急がないよう指示した イランが核能力を持つことを決して許さない