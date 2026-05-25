ブリュッセルモーターショー２０２６のＮＩＯブースを訪れた来場者。（１月１０日撮影、ブリュッセル＝新華社記者／彭子洋）【新華社北京5月25日】中国の電気自動車（EV）メーカー、蔚来集団（NIO）が21日に発表した2026年第1四半期（1〜3月）決算は、売上高が前年同期比2.1倍の255億3千万元（1元＝約23円）、売上総利益が5.3倍の48億6千万元だった。調整後営業利益は6680万元となり、2四半期連続で営業黒字を実現した。売上総利