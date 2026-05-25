２０日、重慶国際友好都市協力大会の会場。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶5月25日】中国重慶市でこのほど、「2026重慶国際友好都市協力大会」が開かれ、世界29カ国38都市の政府代表団、九つの国際友好団体と外国企業・商工団体の代表らが集まり、対外開放と実務協力の深化について意見交換した。重慶市は会期中、4分野22項目にわたる国際友好都市協力の成果を発表。ベトナム、ミャンマー、ウズベキスタン、スロバキアなどの