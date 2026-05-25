【新華社蘭州5月25日】中国甘粛省臨夏回族自治州の東郷族自治県で「しゃぶしゃぶの薄切り肉」を思わせる丹霞地形（赤い堆積岩が隆起した地形）が新たに見つかった。県の自然資源局によると、県内の丹霞地形は主に10地域に分布しており、中でも赤褐色と灰白色が交互にきれいに連なる丹霞地形は東塬（とうげん）郷と坪荘郷で各1カ所確認されている。赤褐色と灰白色が連なる様子は、空から見るとしゃぶしゃぶの薄切り羊肉