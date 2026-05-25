東京・新宿区の酒買取店で、金品を奪おうとしたとして、男ら6人が逮捕されました。この店では事件の前の月にも窃盗未遂事件があり、この際に使用されたとみられる車が栃木県の強盗殺人事件の現場周辺でも目撃されていて、警視庁が関連を調べています。警視庁によりますと安達慎哉容疑者や19歳の少年、17歳の高校生ら6人は、先月、東京・新宿区の酒買取店に配達員を装って押し入り、店にいた男性にクマ撃退スプレーを噴射するなどし