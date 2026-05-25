スターバックスが、日本上陸30周年記念第2弾として夏限定グッズを27日から発売する。カラフルなタンブラーや夏らしいメッシュバッグ、日本の夏を描いたシリーズなどがラインアップ。中でも豊富なカラー展開のタンブラーは、自分の“推しカラー”を選べるアイテムとしても注目を集めそうだ。【画像】推しの色ほしい！スタバの夏全開グッズ全部みせ今回のグッズは「Brighten Your Every Summer Day」をテーマに、日常使いしやす