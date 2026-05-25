タレント上沼恵美子（71）が25日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。過去に出会った芸能人のあきれた告白を暴露した。旅館で宿泊した際に、持って帰っていいもの、ダメなものについてトークした後、「そやけど昔のね…名前は控えますが…アイドルの子でね」と回想し始めた。テレビ局の楽屋で、ホテルに泊まったら持って帰るものを話す中で、そのアイドルは「アカンもん持って帰ってた！びっくりした