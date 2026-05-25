フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ヨガポーズ＆精進料理の朝活ショットを公開した。「寺ヨガで朝活」「朝活からの麺活」とつづり、すっぴんでのヨガポーズや、精進料理の写真をアップした。長久は、大妻女子大学時代にミスコンテストでグランプリを獲得。フリーアナウンサーとしてNHKEテレ「テレビスポーツ教室」のMCなど多方面で活躍中で、昨年にはラウンド