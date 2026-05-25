タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。5歳になる孫とよく行く飲食店を明かした。1990年にアイドルだった石川秀美さんと結婚し、3男2女の子供をもうけた薬丸。俳優・薬丸翔として活動する長男は日本、次男は欧州在住で、三男と長女でタレント・薬丸玲美、次女、妻の石川さんはハワイで暮らしており、薬丸自身は朝の生番組を30年間続けているため、ほぼ東京で一人暮ら