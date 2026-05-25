日本テレビは25日、都内の同局で定例会見を行った。6月に開幕するサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会に向けて、同局の福田博之社長は「今大会は出場最多となりますので、たくさんの方に楽しんでいただきたいと考えまして、放送権獲得に至りました」と言及した。「現在の日本代表は『最強』という呼び声高く、けが人が数人出ていますが、それでも優勝を狙えるメンバーと確信しております。中継を通じて、トップレベルの代表