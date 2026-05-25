【第95話】 5月25日 無料公開 第95話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月25日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第95話「神を斬獲せし女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第95話では、鯉太郎を怒らせてしまい、ずっといじめを受けているすみれちゃん。酒で憂さを晴らしているところに、いきなり人気配信者にのし上がった颯子が戻ってきて――。 なお、